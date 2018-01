Oficjalnie. Siergiej Sirotkin kierowcą Williamsa. Robert Kubica kierowcą rezerwowym

Williams potwierdził już oficjalnie: Siergiej Sirotkin został drugim kierowcą teamu, to on będzie partnerem Lance’a Strolla. Jednocześnie zespół ogłosił, że Robert Kubica będzie kierowcą rezerwowym i będzie pracował nad rozwojem samochodu. A to oznacza, że Polak będzie jeździł autem Williamsa podczas przedsezonowych testów w Barcelonie, pojawi się też na testach w trakcie sezonu i dostanie możliwość jazdy w piątkowych treningach, gdzie będzie pracował nad ustawieniami samochodu i nowinkami konstrukcyjnymi.

Dla Kubicy rola trzeciego kierowcy jest dobra pod tym względem, że ma czas i możliwości, by oswoić się z jazdą aktualnym samochodem. Bo za kółkiem najnowszych hybrydowych konstrukcji ma niewielkie doświadczone, liczone w dniach, które można policzyć na palcach jednej ręki. Może też przystosować się do pracy z nowymi oponami, być na stałe w światku F1 i mieć bądź co bądź dość realne szanse na to, by być może dostać się za kółko i pojechać w wyścigu. A szanse są tym większe, że teraz będzie w F1 na stałe, a nie jak w ostatnim roku z doskoku.

- Bardzo się cieszę, że dołączam do Williamsa jako kierowca rezerwowy i rozwojowy na ten sezon. Czuję się, że jestem w najlepszej formie w swoim życiu, ale potrzebne było wiele pracy, by tak się stało. Chciałem podziękować Williamsowi za szanse, które mi do tej pory dali i że uwierzyli oferując mi tę posadę - mówi Polak.