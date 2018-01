Francuzi zainteresowani młodymi piłkarzami Zagłębia. Sprawdzili ich, a teraz "będą monitorowani"

Do Auxerre na 12 dni pojechali lewy obrońca Marcin Wawrzyniak i środkowy pomocnik Kryspin Karbownik. To 17-letni gracze, na co dzień występujący w drugiej drużynie Zagłębia, dopiero co pukający do drzwi obecnie piątej siły ekstraklasy.

- Będą monitorowani, za jakiś czas mają dostać jeszcze jedno zaproszenie do Auxerre. Do Polski mogą przyjechać też dyrektorzy klubu, by zobaczyć jak zawodnicy radzą sobie w meczu o stawkę – mówi nam zajmujący się ich karierą Paweł Hajduczek, który niegdyś sam był zawodnikiem AJ.

Gracze mogli sprawdzić się z francuskimi rówieśnikami i starszymi kolegami na codziennych treningach. Zagrali w dwóch wewnętrznych sparingach.

- Polska reprezentacja robi nam niezłą reklamę, dodatkowo Zagłębie ma bardzo dobry program szkolenia młodych piłkarzy. To wszystko sprawia, że jak Marcin i Kryspin pojechali do Francji i nie mieli się czego wstydzić. Nie odstawali – dodaje Hajduczek. Trenerzy francuskiego drugoligowca z ich przygotowania technicznego i taktycznego byli zadowoleni.

AJ Auxerre to jeden z najbardziej polskich klubów we Francji. Po graczy znad Wisły sięgają tam często. W historii klubu z Burgundii grało już kilkunastu naszych zawodników m.in. Andrzej Szarmach, Paweł Janas, Tomasz Kłos, Marcin Kuźba, Piotr Włodarczyk, Ireneusz Jeleń i Dariusz Dudka. Obecnie występuje tam były reprezentant Polski Ludovic Obraniak.