Ousmane Dembele kontuzjowany. Czeka go miesiąc przerwy

Dembele kontuzji nabawił się w trakcie niedzielnego spotkania ligowego z Realem Sociedad (4:2). Wicemistrzowie Hiszpanii za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformowali, że Francuz w wyjazdowym starciu naderwał mięsień półścięgnisty w lewym udzie. Wstępne prognozy mówią o tym, że 20-latek wróci do gry za 3-4 tygodnie.

To druga kontuzja mięśniowa młodego zawodnika po przenosinach do FC Barcelony. Były piłkarz Borussii Dortmund zaraz po transferze do Blaugrany zerwał mięsień w prawym udzie. Przez uraz zawodnik pauzował kilka miesięcy, a po powrocie na boisko zdążył wystąpić zaledwie w czterech spotkaniach - dwóch ligowych i dwóch pucharowych.

Dembele to drugi najdroższy transfer w historii katalońskiego klubu. Siedmiokrotny reprezentant Francji kosztował bowiem 105 mln euro.