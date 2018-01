Zimowa Narodowa Wyprawa na K2. We wtorek himalaiści założą obóz I (5900 m n.p.m.)

Zimowa Narodowa Wyprawa na K2 (Facebook/Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera. Fot. Rafał Fronia)

Polacy rozpoczęli pierwszy etap akcji górskiej na K2 (8611 m n.p.m.). W niedzielę zespół rekonesansowy zaporęczował drogę do wysokości 5700 m n.p.m. Wszystko wskazuje na to, że we wtorek alpiniści dotrą dwieście metrów wyżej i założą obóz I.

