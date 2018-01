Rasistowski tweet Spartaka Moskwa. FIFA reaguje, klub publikuje nową wiadomość

13-sekundowy film został nagrany przez obrońcę Spartaka Georgiego Dżikiję. Widać było na nim trzech ciemnoskórych piłkarzy, są to Brazylijczycy Fernando, Luiz Adriano i Pedro Rocha, podczas treningu na murawie w słoneczny dzień. Oprócz komentarza do opisu dodano kilka emoji ze śmiejącymi się buźkami, czekoladą i słońcem. Na Twitterze rozpętała się burza. Klub tweeta usunął.

FIFA potępia

Zanim wpis zniknął z internetu, grupa antydyskryminacyjna grupa "Kick It Out" napisała w odpowiedzi, że taki wpis tylko utrwala uprzedzenia do osób ciemnoskórych w Rosji.

Głos w sprawie zabrała też FIFA. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że organizacja "potępia wiadomość opublikowaną na Twitterze Spartaka Moskwa. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, każda forma dyskryminacji na i poza boiskiem jest nieakceptowalna i nie ma dla niej miejsca w futbolu. Rozwiązanie tej sprawy leży w gestii lokalnej federacji".

"Nie ma rasizmu w Spartaku"

Spartak Moskwa opublikował nowego tweeta. Na wideo widzimy napastnika Luiza Adriano, który mówi, że Dżikija to jego "brat" i "legenda klubu". - Kocham cię przyjacielu. Nie ma rasizmu w Spartaku - dodał.

Dżikija stwierdził: - Nie ma rasizmu w naszej drużynie, wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną wielka rodziną.

Na wideo są też pomocnik Ferandno oraz skrzydłowy Pedro Rocha.

To nie pierwszy raz, gdy Spartak jest krytykowany z powodu rasizmu. We wrześniu nigeryjski piłkarz Liverpoolu Bobby Adekanye został zwyzywany przez kibiców moskiewskiego klubu podczas meczu Młodzieżowej Ligi Mistrzów. Po tym incydencie stadion został zamknięty na jeden mecz. W rewanżowym spotkaniu piłkarz Spartaka Leonid Mirnow obraził na tle rasowym Rhiana Brewstera.

Kontrowersyjny post Spartaka pojawił się na Twitterze dzień po tym, jak rosyjski MSZ oskarżył brytyjskie media o celowe dyskredytowanie Rosji jako gospodarza piłkarskich mistrzostw świata, a działania mediów mają być wspierane przez brytyjski rząd.

Mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca meczem Rosja - Arabia Saudyjska.