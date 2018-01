Australian Open. Wielki powrót Magdy Linette. Polka po raz pierwszy awansowała do drugiej rundy w Melbourne!

Magda Linette nie była faworytką spotkania z Jennifer Brady i na początku nie miała niemal nic do powiedzenia. Amerykanka zaczęła w swoim stylu – grała agresywnie, a piłki po jej uderzeniach latały z zawrotną prędkością. Polka nie była w stanie nic poradzić na atomowe ataki rywalki. Szybko przegrała pięć gemów z rzędu i niebawem całego seta. Brady wygrała 6:2 i była na najlepszej drodze do awansu.

Druga partia była dużo bardziej wyrównana. Linette zdawała sobie sprawę, że nie może pozwolić rywalce przejść do ofensywy i sama zaczęła to robić. Wygrywała swoje gemy serwisowe, ale Brady nie była dłużna – świetnie serwowała i również nie dała się przełamać. Najważniejszy moment przyszedł przy stanie 5:4. Polka wywalczyła drugiego w tym secie breakpointa, wygrała punkt i wynikiem 6:4 doprowadziła do remisu w meczu.

Do trzeciej partii Brady przystąpiła lekko podłamana. Zdawała sobie sprawę, że Linette spisuje się coraz lepiej i bardzo dobrze czyta jej grę. Wciąż próbowała atakować, ale Polka znakomicie odpowiadała, a jej przewaga była bardzo wyraźna. Po 102 minutach gry wykorzystała czwartą piłkę meczową i ku uciesze polskich fanów zgromadzonych na korcie numer 13 wygrała 2:6 6:4 6:3.

Linette osiągnęła tym samym swój najlepszy rezultat w Australian Open. W dwóch poprzednich latach żegnała się z Melbourne po pierwszych rundach. Teraz jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Daria Kasatkina lub Słowaczka Anna Karolina Schmiedlova.