Premier League. Fenomenalne spotkanie w Liverpoolu! Pierwsza porażka Manchesteru City!

Co to był za mecz! Liverpool pokonał Manchester City 4:3 w meczu 23. kolejki Premier League. "The Reds" sprawili, że w tym sezonie, na najwyższym poziomie w Anglii nie ma już drużyny niepokonanej.

Strzelanie na Anfield Road zaczęło się już w 9. minucie gry. Podanie od Roberto Firmino otrzymał Alex Oxlade-Chamberlain, który podprowadził piłkę i strzałem z dystansu dał prowadzenie Liverpoolowi. Gospodarze przeważali, mogli zdobyć kolejne bramki, jednak tuż przed przerwą do wyrównania doprowadził Leroy Sane. Niemiec najpierw doskonale przyjął podanie Kyle'a Walkera, którym zagubił Joe Gomeza, a później ograł jeszcze Joela Matipa i bardzo mocnym strzałem w krótki róg pokonał Lorisa Kariusa. O zwycięstwie Liverpoolu zdecydowało osiem minut drugiej połowy. W 59. minucie Firmino ograł Johna Stonesa i pięknym lobem pokonał Edersona. Dwie minuty później było już 3:1, a potężnym uderzeniem w okienko gola strzelił Sadio Mane. Drużynę Pepa Guardioli dobił Mohamed Salah, który wykorzystał złe wyjście z bramki Edersona i podanie wprost pod nogi. Egipcjanin zdecydował się na strzał z daleka do pustej bramki i było to rozwiązanie dobre i skuteczne. Kiedy wydawało się, że lider Premier League na Anfield Road nie zrobi już nic, w 84. minucie bramkę na 2:4 zdobył Bernardo Silva. Siedem minut później Kariusa pokonał jeszcze Gundogan i w Liverpoolu mieliśmy pasjonującą końcówkę. Manchester City mógł nawet doprowadzić do wyrównania, ale w ostatniej akcji spotkania, po podaniu Kevina de Bruyne, minimalnie przestrzelił Sergio Aguero. Zespół Guardioli wciąż prowadzi w lidze. "The Citizens" mają 62 punkty i o 15 wyprzedzają kolejno Manchester United, Liverpool oraz Chelsea.