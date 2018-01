Siatkówka. ZAKSA przedłuża kolejny kontrakt! Mistrz świata na dłużej w klubie

Paweł Zatorski do ZAKSY dołączył w 2014 roku. Z kędzierzyńskim zespołem dwukrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski, w 2017 roku wygrywając również Puchar Polski. Jak podkreśla zawodnik na tym nie zamierza poprzestać, dlatego też zdecydował się pozostać w ZAKSIE na kolejne sezony. - Bardzo dobrze czuję się w Kędzierzynie-Koźlu i w naszej drużynie. Mamy świetny zespół, znakomitego trenera, bardzo dobrą atmosferę, a do tego doskonałe wyniki – wyliczał libero, zaznaczając, że te wszystkie składowe przekonały go do podjęcia decyzji o przedłużeniu kontraktu. – To tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto nadal być częścią tej drużyny. I mam nadzieję przyczyniać się do kolejnych sukcesów ZAKSY, bo to dla mnie bardzo ważne – kontynuował zainteresowany.

Paweł Zatorski to kolejny po Benjaminie Toniuttim mistrz Polski, który przedłużył kończącą się po tym sezonie umowę. Jak podkreśla libero, nie musiał się zastanawiać szczególnie długo nad propozycją pozostania w ZAKSIE. - Nie ukrywam, że było widoczne zainteresowanie z innych klubów, ale bardzo się cieszę, że tak szybko doszliśmy do porozumienia z prezesem Świderskim. Te negocjacje w moim przypadku trwały naprawdę rekordowo krótko. Mogę życzyć wszystkim zawodnikom podobnie konkretnych rozmów, bo takie podejście można naśladować – podsumował Paweł Zatorski.

Statystycznie libero ZAKSY jest drugim zawodnikiem na swojej pozycji w PlusLidze. Skutecznością zagrań lepszy od niego jest tylko Taichiro Koga z Aluron Virty Warty Zawiercie. Zatorski razem z polską kadrą w 2014 roku zdobył złoty medal mistrzostw świata. Na swoim koncie ma również brąz mistrzostw Europy i pierwsze miejsce w Lidze Światowej 2012.