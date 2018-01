Stefan Horngacher ogłosił skład polskich skoczków na MŚ w lotach narciarskich

Wszystko jasne. Stefan Horngacher odkrył karty i ogłosił skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w lotach narciarskich.

- Do rozpoczęcia mistrzostw nie możemy zrobić zbyt dużo. Wracamy do domów, gdzie skoczkowie odbędą lekkie treningi, a potem udajemy się do Oberstdorfu, gdzie spróbujemy pokazać to, co mieliśmy zaplanowane na niedzielny konkurs w Bad Mitterndorf. Nie przewiduję żadnego treningu na skoczni w tym czasie - przyznał Horngacher cytowany przez portal skijumping.pl.

Kto będzie reprezentował Polskę? Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot. Poza kadrą znalazł się Jakub Wolny, który regularnie występował w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie.

Program MŚ w lotach narciarskich w Oberstdorfie (HS235):

Środa, 17.01.2018

18:00 - Odprawa techniczna

Czwartek, 18.01.2018

14:00 - Oficjalny trening

16:00 - Kwalifikacje

Piątek, 19.01.2018

15:00 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza i druga seria konkursowa

Sobota, 20.01.2018

15:00 - Seria próbna

16:00 - Trzecia i czwarta seria konkursowa

Niedziela, 21.01.2018

10:00 - Odprawa techniczna

15:00 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego