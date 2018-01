Australian Open. Plan meczów pierwszej rundy. Kiedy na kort wyjdą Polki?

W tegorocznym Australian Open zobaczymy trzy polskie tenisistki. Pierwsza na kort wyjdzie Magda Linette, która postara się wygrać swój pierwszy mecz w australijskim szlemie. Jak dotąd jej najlepszym rezultatem wielkoszlemowym jest trzecia runda zeszłorocznego French Open. Rywalką poznanianki będzie Jennifer Brady. 22-letnia Amerykanka osiągnęła w poprzednim sezonie czwarte rundy Australian Open i US Open, dlatego uchodzi za faworytkę tej konfrontacji.

Spotkanie Magda Linette – Jennifer Brady odbędzie się w poniedziałek jako drugi w kolejności mecz od godziny 1:00 polskiego czasu (ok. 3:00 - 5:00) na korcie nr 13.

Pierwszego dnia zmagań zobaczymy też Magdalenę Fręch. 20-letnia tenisistka z Łodzi sprawiła polskim kibicom niemałą niespodziankę, udanie przechodząc kwalifikacje i awansując do drabinki głównej turnieju. Jest to jej debiut wielkoszlemowy, dlatego faworytką nie będzie. Tym bardziej, że po drugiej stronie siatki stanie doświadczona Carla Suarez Navarro. Hiszpanka kilka lat temu znajdowała się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu, ale teraz nie jest nawet rozstawiona. W Australian Open dwukrotnie osiągnęła ćwierćfinał, w jednym z nich przegrała z Agnieszką Radwańską.

Spotkanie Magdalena Fręch – Carla Suarez Navarro odbędzie się w poniedziałek jako trzeci w kolejności mecz od godziny 1:00 polskiego czasu (ok. 4:00 - 6:00) na korcie nr 19.

Nasza największa nadzieja w turniejowej drabince kobiet zagra dopiero we wtorek. Agnieszka Radwańska z pewnością będzie chciała zmazać plamę z poprzedniego, zupełnie nieudanego sezonu i zaliczyć dobry występ. Jej najlepszym rezultat w Melbourne to półfinał z lat 2014 i 2016. Krakowianka, która jest rozstawiona z numerem 26, w pierwszej rundzie zmierzy się z Kristyną Pliskovą i będzie oczywistą faworytką tego starcia. Czeszka w żadnym stopniu nie dorównuje swojej siostrze bliźniaczce, Karolinie (która jest turniejową „szóstką”), dlatego ciężko się spodziewać, by sprawiła niespodziankę eliminując naszą zawodniczkę.

Spotkanie Agnieszka Radwańska – Kristyna Pliskova odbędzie się we wtorek jako ostatni w kolejności mecz od godziny 1:00 polskiego czasu (ok. 6:00 - 9:00) na korcie numer 8.

W Melbourne zobaczymy czołówkę światowego tenisa. W poniedziałek na korcie pojawią się m.in. Rafael Nadal, Grigor Dimitrov, Jo-Wilfried Tsonga, Caroline Wozniacki i Venus Williams. We wtorek mecze pierwszej rundy rozegrają natomiast Roger Federer, Alexander Zverev, Novak Djoković, Juan Martin del Potro, Simona Halep i Garbine Muguruza.

Plan gier pierwszego dnia Australian Open 2018

Plan gier drugiego dnia Australian Open 2018