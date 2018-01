Wielkie pieniądze za gwiazdora Liverpoolu? "Jest lepszy od Messiego i Ronaldo"

- Podobno Real Madryt już go obserwuje. W dzisiejszych czasach nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś zaproponował za niego 200 milionów. Mam nadzieję, że tak się jednak nie stanie, ponieważ jest tu szczęśliwy. Poza tym, jeśli klub myśli o zdobywaniu trofeów, to może to osiągnąć tylko z takimi zawodnikami jak on – powiedział Ian Rush o Mohamedzie Salahu w rozmowie z „Mirror”.

Salah dołączył do Liverpoolu latem ubiegłego roku z AS Romy. Egipcjanin od razu zgrał się z drużyną i co mecz zachwyca swoją postawą. Dość wspomnieć, że w 30 dotychczas rozegranych meczach strzelił 24 gole i zanotował osiem asyst.

- Moim zdaniem jest w tej chwili lepszy od Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo – o takie stwierdzenie pokusił się Rush, który na Anfield Road uchodzi za legendę. W czerwonej koszulce zdobył łącznie 346 bramek, co do dziś jest rekordem klubu.