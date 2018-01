PlusLiga. Hit kolejki bez niespodzianki. Falstart Jastrzębskiego bez trenera Lebedewa

Pierwszy sprawdzian Jastrzębskiego Węgla po zwolnieniu dotychczasowego trenera Marka Lebedewa rozpoczął się dla drużyny bardzo źle. Siatkarze ze Śląska przegrywali nawet pięcioma punktami ze skutecznie grającą w pierwszej akcji ZAKSĄ, raz po raz nie kończąc ataków lub popełniając kuriozalne pomyłki (np. brak reakcji w trzeciej piłce zawodników przy zagraniu na 6:3). Mimo słabego początku gra jastrzębian w końcu zaskoczyła – Salvador Hidalgo Oliva obijał o blok, a Maciej Muzaj trafiał w boisko. Gospodarze wykorzystali słabszą dyspozycję Sama Deroo (25 procent dokładności ataku i przyjęcia) i mimo większej liczby błędów (8:6) pokonali mistrzów Polski (27:25).

Poziom meczu raptownie spadł, kiedy w przeciwieństwie do pierwszego seta Jastrzębskiemu w połowie partii nie udało się wyjść ze straty punktowej. ZAKSA przede wszystkim postawiła na blok i aż sześciokrotnie punktowo zatrzymała rywali na siatce (dla porównania gospodarze zrobili to tylko raz). Sam Deroo nadal nie grał dobrze i kłopoty w ataku miał Łukasz Wiśniewski (17 procent skuteczności), ale do dobrej postawy w bloku mistrzowie Polski dołożyli jeszcze 5 asów serwisowych. To wystarczyło, by pokonać jastrzębian 25:17.

Po nijakim trzecim secie w wykonaniu Jastrzębskiego Węgla i po pewnej wygranej ZAKSY (25:20), rywalizacja na początku czwartej partii była bardziej wyrównana (5:6, 10:11). Choć czynników ostatecznie decydujących o zwycięstwie mistrzów Polski było wiele, to właśnie w czwartym rozdaniu było widać klasę rozegrania obu rozgrywających. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla nieustannie mierzyli się z blokiem, w drugiej części seta męcząc się w ataku, podczas gdy Benjamin Toniutti w większości akcji „czyścił siatkę” dla swojego zespołu. ZAKSA wygrała spotkanie 3:1, utrzymując status niepokonanej w PlusLidze (25:21).

Jastrzębski Węgiel – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (27:25, 17:25, 20:25, 21:25)