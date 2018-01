Krzysztof Włodarczyk chce walczyć z Arturem Szpilką. Mocna odpowiedź

- Nie mam zielonego pojęcia, jakie plany ma Artur Szpilka. To są jego plany i może będzie robił walkę z cieniem. Jeśli ktoś chce ze mną boksować, to będzie musiał się dostosować do mnie. Prędzej czy później na pewno będziemy walczyć i sobie wyjaśnimy wszystko. Z największą przyjemnością to zrobię, ale kiedy to będzie, to słodka tajemnica - powiedział Włodarczyk w rozmowie z ringpolska.pl.

Szpilka odpowiedział Włodarczykowi na łamach "Przeglądu Sportowego". - Coś tam gada, że na jego warunkach, co jest bardzo śmieszne. Jakich warunkach? On może jedynie poprosić o tę walkę i to wszystko, bo w tym pojedynku ja rozdaję karty. Na jego walki nikt nie przychodzi, a chce dyktować warunki.

Jednocześnie stwierdził, że "taka walka byłaby próbą charakteru i psychiki. Jest nam potrzebna, aby wyjaśnić sobie parę rzeczy". Obaj pięściarze są w konflikcie ze sobą od paru lat. Równie długo mówi się o ich starciu w ringu, ale do tej pory do niego nie doszło.