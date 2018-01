Oficjalnie! Thiago Cionek zawodnikiem SPAL. Reprezentant Polski wraca do Serie A

Zainteresowanie reprezentantem Polski wyraził trener beniaminka Serie A Leonardo Semplici. Ostatecznie SPAL doszło do porozumienia z Palermo i Cionek niebawem ponownie zagra w Serie A.

SPAL walczy o utrzymanie w Serie A. Po 20 kolejkach zajmuje 17. miejsce, tuż nad strefą spadkową - ale wyprzedza 18. Crotone jedynie lepszym bilansem bramek. W tym zespole występuje również inny Polak, Bartosz Salamon.

Za to Palermo po spadku z Serie A pod koniec poprzedniego sezonu jest na dobrej drodze do powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po 21 kolejkach zajmuje 1. miejsce z 39 pkt, ma pięć punktów przewagi nad trzecim Empoli (dwa pierwsze miejsca dają bezpośredni awans). Cionek zagrał w 16 meczach, strzelił jednego gola.

Cionek rozegrał 16 meczów w reprezentacji Polski. Jest jednym z faworytów do wyjazdu na MŚ 2018.