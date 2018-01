Football Leaks zdradza, że Messi zarabia 100 milionów euro rocznie

Blog Football Leaks od lat ujawnia tajemnice ze świata piłki nożnej. W tym razem ich ofiarą padł Leo Messi. Argentyńczyk podpisał niedawno czteroletni kontrakt, który miał opiewać na 40 milionów euro rocznie. Football Leaks zdradza jednak, że Messi zarabia wiele więcej, bo ponad 100 milionów euro rocznie.

Blog precyzuje, co składa się na tak dużą pensję. Piłkarz oprócz podstawowej wypłaty (około 50 mln), dostaje także pieniądze z prawa do wizerunku, co łącznie daje 71 milionów euro rocznie. Co ciekawe, jeśli Messi zostanie w klubie do końca kontraktu, to dostanie dodatkowe 70 milionów euro. Łączny podstawowy dochód zawodnika oscyluje więc w granicach około 100 milionów euro.

Dodatkowo Messi zapisał sobie w kontrakcie bonusy. 12 milionów euro za wygranie Ligi Mistrzów czy 1,9 miliona za zagranie 60% meczów w roku.

Należy jednak pamiętać, że z racji wysokiej stawki podatkowej w Hiszpanii zarobki Messiego netto wynoszą około 50 milionów euro.