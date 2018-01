Siatkówka. Powrót Ferdinando De Giorgiego! Mark Lebedew zwolniony

- Zarząd Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. informuje, że z dniem 13 stycznia 2018 roku zwalnia Marka Lebedewa z obowiązku pełnienia funkcji trenera pierwszego zespołu KS Jastrzębski Węgiel.

Podstawą przedmiotowej decyzji jest brak zadowalającego poziomu sportowego drużyny.

Jednocześnie informujemy, że od meczu 18. kolejki PlusLigi z PGE Skrą Bełchatów w dniu 21 stycznia 2018 roku obowiązki pierwszego trenera zespołu pełnić będzie Ferdinando De Giorgi. Do czasu przejęcia zespołu przez nowego trenera jego obowiązki pełnić będzie dotychczasowy asystent pierwszego trenera Leszek Dejewski.

Trenerowi Markowi Lebedewowi serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wykonaną pracę w Klubie oraz ubiegłoroczny sukces w postaci brązowego medalu mistrzostw Polski, natomiast nowemu szkoleniowcowi życzymy powodzenia w prowadzeniu naszego zespołu – podano w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej Jastrzębskiego Węgla.

Przywrócił Jastrzębski na właściwe tory

W poprzednim sezonie Jastrzębski Węgiel sensacyjnie zdobył brązowy medal PlusLigi, ze swoich zawodników tworząc czołowych siatkarzy w Polsce. - Przede wszystkim pragnę podkreślić, iż zmiana szkoleniowca ma na celu dalszy rozwój Jastrzębskiego Węgla w obszarze sportowym. Natomiast nie zmienia to faktu jednoznacznie wielkiego szacunku, jakim darzę Marka Lebedewa. Należą mu się ogromne podziękowania za minione dwa i pół roku. Wszyscy wiemy, jak wiele Mark uczynił dla naszego zespołu. W pierwszym sezonie, niezwykle trudnym, będącym dla nas "sezonem na przetrwanie", zupełnie nowa drużyna Jastrzębskiego Węgla zajęła pod jego wodzą siódme miejsce. Na tamten czas kryzysu należy ocenić je jako dobre. W kolejnym sezonie odnieśliśmy ogromny sukces, za jaki uważam brązowy medal. Za to wszystko jeszcze raz składam Markowi wielkie podziękowania. Jednakże w mojej ocenie dotychczasowa formuła współpracy wyczerpała się – tłumaczy swoją decyzję Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

Ferdinando De Giorgi wraca do Polski

Dla włoskiego szkoleniowca będzie to powrót do Polski po zwolnieniu go z obowiązków trenerskich w reprezentacji biało-czerwonych. Wcześniej zajmował się ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, z którą w ciągu dwóch lat kontraktu dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju i raz Puchar Polski.