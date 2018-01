Jakub Błaszczykowski zdradził, gdzie chce zakończyć karierę

- Już przy transferze do BVB powiedziałem, że chciałbym w Krakowie skończyć karierę. Ale może też wyjść inaczej, tego nigdy nie wiadomo. Muszę być zdrowy. Jeśli tak będzie, tak chciałbym zrobić. Znam wielu ludzi z moich czasów w Wiśle, którzy nadal są w klubie. Nie zapominam wspólnych czasów. Zawsze pamiętam, co ludzie dla mnie zrobili. Dostałem od Wisły wielką szansę i nigdy nie zapomnę, kto mi dał szansę. Tylko dzięki Wiśle Kraków wszedłem do zawodowej piłki. To był bardzo ważny krok i za niego chcę na koniec kariery powiedzieć: dziękuję - powiedział Błaszczykowski w przetłumaczonym przez Michała Trelę (dziennikarza "Przeglądu Sportowego") wywiadzie dla schwatzgelb.de.

I dodał: - Którego Polaka bym polecił Borussii Dortmund? Piotra Zielińskiego! Borussia ma wielu dobrych piłkarzy, a dla graczy, zwłaszcza młodych, jest bardzo ważne, by weszli i od razu występowali regularnie. Wtedy można się rozwijać, a to jest najważniejsze. Jest wielu dobrych piłkarzy w reprezentacji. Gdybym miał podać jedno nazwisko, wskazałbym Piotra Zielińskiego. To młody gracz, który ma jeszcze trochę czasu, ale już pokazuje, jak wielki ma potencjał - dodał reprezentant Polski. Cały przetłumaczony wywiad znajdziecie TUTAJ.

Błaszczykowski obecnie jest kontuzjowany. W sezonie 2017/18 w barwach Wolfsburga zagrał w 7 meczach Bundesligi i strzelił jednego gola.