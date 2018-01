Skoki narciarskie. Norwegowie rozczarowani. Skoczek nie wystartuje w Kulm przez decyzję FIS-u

Marius Lindvik, 19-letni skoczek z Norwegii nie został dopuszczony do rywalizacji w Pucharze Świata na mamuciej skoczni w Kulm. Wszystko przez regulamin. Lindvik nie zdobył jeszcze ani jednego punktu Pucharu Świata, a jest on niezbędny do rywalizacji z najlepszymi skoczkami świata na skoczni mamuciej.

Norweg świetnie spisuje się w Pucharze Kontynentalnym. Alexander Stoeckl chciał go sprawdzić w Pucharze Świata i powołał młodego zawodnika do kadry. Interwencja Waltera Hofera sprawiła, że został z niej skreślony.

W Norwegii zawrzało. A wszystko przez to, że w identycznej sytuacji FIS zgodził się dopuścić do rywalizacji Roka Tarmana. Słoweniec wystartował w ubiegłym roku na mamuciej skoczni w Planicy, mimo, że nie zdobył wcześniej punktów w Pucharze Świata.

- Ciekaw jestem, dlaczego FIS nie zrobił tym razem wyjątku - wściekał się Clas Brede Brathen, dyrektor sportowy ds. skoków w norweskim związku narciarskim.

Decyzja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oznacza, że Lindvika zastąpi Joachim Hauer. Oprócz niego w Bad Mitterndorf zobaczymy sześciu norweskich skoczków: Andersa Fannemela, Johanna Andre Forfanga, Andreasa Stjernena, Roberta Johanssona, Daniela-Andre Tandego i Halvora Egnera Graneruda

.