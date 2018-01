Oficjalnie. Piotr Tomasik nowym piłkarzem Lecha Poznań

Piotr Tomasik to jeden z najlepszych lewych obrońców w LOTTO Ekstraklasie. 30-latek trafił do Poznania na zasadzie transferu definitywnego. Według nieoficjalnych informacji, klub z Poznania zapłacił Jagiellonii pół miliona złotych. Kontrakt piłkarza będzie obowiązywał do 2021 roku.

Lech Poznań przywitał nowego zawodnika zabawnym filmikiem, który został udostępniony w serwisie Twitter.

Kariera Piotra Tomasika na dobre rozpoczęła się po transferze z Podbeskidzia do Jagiellonii Białystok. Piłkarz rozwinął się pod okiem Michała Probierza, a w barwach białostockiego klubu rozegrał 77 meczów. Strzelił także trzy gole i miał 12 asyst.

To kolejne wzmocnienie zespołu Nenada Bjelicy w zimowym oknie transferowym. Wcześniej kontrakt z Lechem podpisał Thomas Rogne, 27-letni obrońca z Norwegii.