Najstarszy zawodowy piłkarz świata podpisał nowy kontrakt! 33 sezon w karierze

Urodzony w lutym 1967 roku napastnik podpisał właśnie kolejny w swoim życiu kontrakt. 50-latek przedłużył umowę z drugoligowym Yokohama FC i już wkrótce zagra swój 33. sezon w karierze.

Zawodnik rozpoczął swoją karierę w wieku zaledwie 19-lat, a było to już w 1986 roku

Miura wyjechał z Japonii do Brazylii, gdzie szkolił się w futbolowym rzemiośle.

Japończyk dotarł także do Europy, ale nie udało mu się wystąpić w żadnym z wielkich klubów. Skończyło się jedynie na Genoa i Dinamo Zagrzeb.



Miura to także legenda reprezentacji Japonii. Piłkarz zagrał dla kadry 89 meczów i strzelił 55 bramek. W ostatnim sezonie drugiej ligi japońskiej strzelił jedną bramkę w dwunastu występach.