Wyścig o Alexisa Sancheza nabiera tempa. Do gry wchodzi Manchester United

Jeszcze w czwartek angielskie media donosiły, że Manchester City złożył pierwszą ofertę za Sancheza. W związku z tym, że piłkarzowi wkrótce kończy się kontrakt wynosiła ona zaledwie 25 milionów funtów.

The Sun pisze, że do gry włączył się Manchester United, który także chciałby mieć Chilijczyka u siebie. Co ciekawe, ekipa Mourinho chciałaby zaoferować rywalom Henricha Mchitarjana, który nie cieszy się zaufaniem Portugalczyka.

Obecna umowa Alexisa Sancheza obowiązuje jedynie do czerwca bieżącego roku, to oznacza, że latem zawodnik mógłby przejść do innego klubu za darmo. Zawodnik nie chce przedłużyć wygasającej po zakończeniu sezonu umowy i jest zdecydowany na przenosiny do innego klubu. Styczniowe okno transferowe to dla Kanonierów ostatnia szansa, żeby zarobić na piłkarzu.

Brytyjczycy szacują, że Arsenal byłby skłonny oddać piłkarza za 35 milionów funtów.