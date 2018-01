Jan Ziobro opublikował kolejne nagranie. Skoczek przedstawia swoje dowody

- Podjąłem decyzję o zawieszeniu kariery. To nie jest tak, że nie chcę skakać, ale kontynuacja kariery nie ma sensu, gdyż wielu ludzi z otoczenia chce mnie zniszczyć jako zawodnika. Jest szereg decyzji, które są skandaliczne. Kłody są mi rzucane pod nogi od dłuższego czasu. Na każdym kroku jestem pomijany, poniżany. Sytuacja wygląda beznadziejnie - mówił skoczek w wideo opublikowanym 5 stycznia.

Ziobro przedstawia "przykłady"

Teraz zawodnik wrzucił do sieci kolejny filmik, w którym podaje przykłady, które mają być potwierdzeniem tej tezy. Ziobro przytacza zgrupowanie kadry A i B w Hinzenbach, które zakończyło się wewnętrznym sprawdzianem. Skoczek zajął tam trzecie miejsce. Ziobro zauważa jednak, że nie dostał powołania na zawody w Courchevel.

Ziobro odnosi się także do sytuacji z LGP w Wiśle w 2016 roku. 26-latek mówi, że zajął tam siódme miejsce, przegrał tylko z jednym Polakiem. Mimo to nie pojechał na kolejny konkurs LGP w Hinterzarten.

Do całego zamieszania odniósł się również dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej - Adam Małysz, który stanowczo skomentował słowa skoczka

- A teraz to już nie wiem, o co chodzi. Wiosną go przekonaliśmy, żeby nie kończył kariery. Prezes Tajner napisał do niego pismo, ja z nim kilka razy rozmawiałem. Potem latem w Ramsau miał konfrontację z trenerami, chcieliśmy żeby się wygadał, żeby wszyscy sobie podali ręce i zaczęli od nowa. Nie bardzo miał wtedy argumenty. Teraz mówi, że ma. Ale nie podaje konkretów: kto się na niego uwziął i jak. Próbowałem z Jankiem rozmawiać podczas Pucharu Świata w Wiśle. Zapytałem, czy wszystko w porządku, czy trenerzy ok. Odpowiadał zdawkowo, czułem że mnie zbywa - mówił Adam Małysz w rozmowie z Pawłem Wilkowiczem ze Sport.pl.

Jak to się zaczęło?

Jan Ziobro od początku swojej kariery był bardzo bezpośrednim skoczkiem który mówił dokładnie to, co myśli. Ten niezwykle twardy, góralski charakter wielokrotnie pomagał mu w trudnych sytuacjach i pozwolił dojść do wysokiego poziomu. Takie podejście bardzo dobrze sprawdza się również w biznesie, w którym skoczek także się spełnia (jego rodzina zarządza znaną firmą meblarską, która świetne funkcjonuje nie tylko na polskim rynku). Niestety, mocny charakter nie zawsze pozwalał mu dobrze funkcjonować w grupie. Nie od dziś wiadomo, że Jan Ziobro miał już konflikt z Łukaszem Kruczkiem, który przez osiem lat był trenerem polskiej kadry. Więcej na ten historii konfliktu można przeczytać pod tym linkiem.

Ziobro pokusił się także o podanie przykładu z niedalekiej przeszłości. - Ostatnim zdarzeniem, które mi to wszystko uświadomiło, był wybór ekipy na zawody Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt. Skakaliśmy razem na skoczni w Zakopanem, uzyskiwałem odległości w okolicach 122-126 metrów. Andrzej Stękała (Andrzej, to nie do Ciebie, nie odbierz tego źle) skakał w granicach 105-110 metrów. Ja jednak nie dostałem powołania - mówił Jan Ziobro

- W środku wygląda to inaczej. Są równi i równiejsi. Jest to sytuacja skandaliczna. Zupełnie nie do zaakceptowania. Zawieszenie kariery jest najbardziej rozsądne. Na chwilę obecną żegnam się ze skokami narciarskimi. Dziękuje wszystkim kibicom - dodał skoczek w pierwszym wideo

Będzie ciąg dalszy

Polski skoczek zapowiedział, że wkrótce opublikuje nowe wideo. Podawane dotąd przykłady nie są jednak czarno-białe, a zawodnik pokazuje całkowicie wyrwane z kontekstu zdarzenia. W komentarzach pod jego wideo pojawiły się również komentarze, że Ziobro usuwa niewygodne opinie.