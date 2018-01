Rafał Sonik złamał nogę. To dla niego koniec Rajdu Dakar

Peruwiańska pustynia nie oszczędza ani faworytów, ani najbardziej doświadczonych zawodników. W środę na własnej skórze odczuł to Rafał Sonik, kiedy spadł z wydmy razem z quadem i uszkodził kolano. Polak dojechał do mety z 10. czasem, ale badania w ambulatorium na biwaku wykazały złamanie kości strzałkowej i piszczelowej. Samolot medyczny przetransportował rajdowca do szpitala w Limie

