Zaniewski kontra Paczuski w walce wieczoru na FEN 20!

Ostatnim razem w klatce FEN Paczuskiego można było oglądać podczas 17. edycji, która w maju odbyła się w Gdyni. Wtedy to 24-latek pokonał przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie Menno Van Roosmalena (20-6-2). Później wystąpił jeszcze raz, ale już poza FEN i tam pokonał przed jednogłośną decyzję sędziów pochodzącego z Niemiec Floriana Krogera.

Stanisław Zaniewski pochodzi z Białorusi, ale od wielu lat żyje i trenuje w Polsce. Bardzo udany był dla niego szczególnie 2016 rok, kiedy to stoczył pięć pojedynków i aż cztery z nich wygrał. W 2017 roku zawodnik z Kalisza w dalszym ciągu utrzymywał dużą intensywność startów, a pod koniec października w Rydze pokazał się z dobrej strony podczas KOK 50, gdzie stoczył wyrównany bój z Nikolai'em Bieloziercievem. Zaniewski uchodzi za zawodnika, który lubi ryzykować i nie boi się wymian. Walki z jego udziałem są zawsze pełne emocji i nagłych zwrotów akcji.

- Podczas poprzednich gal przyzwyczailiśmy naszych fanów do tego, że walki wieczoru z formule K-1 mogą się podobać kibicom i nie inaczej będzie i tym razem. Paczuski kontra Zaniewski to coś, co miałem w głowie od samego początku, gdy tylko ogłosiliśmy, że zorganizujemy FEN 20 w Warszawie. Odliczam już dni do tego starcia - powiedział prezes FEN, Paweł Jóźwiak.

Karta walk FEN 20:

- Stanisław Zaniewski VS Radosław Paczuski -85 kg formuła K-1*

- Mateusz Rębecki VS Marian Ziółkowski -70 kg*

- Artur Bizewski VS Arkadiusz Wrzosek +95 kg formuła K-1*

- TBA VS Andrzej Grzebyk – 84 kg

- TBA VS Paweł Trybała -84 kg

- Bartosz Leśko VS Marcin Naruszczka -84 kg

- TBA VS Kamil Łebkowski -66 kg

- TBA VS Krzysztof Kułak -84 kg

- TBA VS TBA



*Pojedynki, w których stawką będą pasy mistrzowskie federacji FEN.

Bilety na galę Fight Exclusive Night „Next Level” można nabyć TUTAJ.