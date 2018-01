Rajd Dakar. Dobra jazda Przygońskiego. Dramaty Siergieja Kariakina i Sebastiana Loeba

Środowy - najdłuższy w rajdzie - etap fatalnie rozpoczął się dla Sebastiana Loeba. Najlepszy kierowca wtorkowej rywalizacji utknął w piasku. Za pierwszym razem samochód udało się wydostać, ale za drugim już nie.

Koniec marzeń Loeba. Dobra jazda Przygońskiego

Loebowi nie pomógł mijający go Stephane Peterhansel, który ostatecznie wygrał zmagania. - Seb zwyczajnie utknął w piasku. Nie było mowy o pomaganiu, ponieważ my też mogliśmy utknąć. Tak to działa - jeśli się zatrzymasz, utkniesz w piasku na dobre - powiedział Peterhansel.

Loeb po dużych problemach w środowych zmaganiach podjął decyzję o wycofaniu się z rywalizacji. - Jest źle, nie jesteśmy w stanie kontynuować jazdy. Wydmy są trudne do pokonania, raz miękkie, po chwili bardzo twarde. Nie widzimy wyrw, kilka razy bardzo mocno uderzyliśmy podwoziem - powiedział Francuz ekipie francuskiej telewizji spotkanej na trasie.

Problemy Loeba wstrzymały również jazdę innych kierowców, w tym Jakuba Przygońskiego. Zawodnik Orlen Team stracił na początku ponad pół godziny, ale później jechał znakomicie i nadrobił zaległości. Ostatecznie ze stratą 31.13 zajął 10. miejsce, dzięki czemu awansował w klasyfikacji generalnej na ósmą lokatę.

Wyniki piątego etapu:

1. Stephane Peterhansel/Jean Paul Cottret - 2.51.19

2. Bernard Ten Brinke/Michel Perin - 2.56.11

3. Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz - 3.04.06

4. Carlos Sainz/Lucas Cruz - 3.09.29

5. Nasser Al-Attiyah/Matthueu Baumel - 3.15.52

---------------

8. Jakub Przygoński/Tom Colsoul - 3.32.32

Dramat Kariakina, 10. miejsce Sonika

Do dramatu doszło również w rywalizacji quadowców, w której już na samym początku etapu Siergiej Kariakin zaliczył groźny upadek i złamał rękę, przez co musiał wycofać się z wyścigu.

Po wypadku Kariakina najlepiej spisał się Nicolas Cavigliasso, który nie dał szans konkurencji - tylko na pierwszym pomiarze był drugi, później już cały czas prowadził, a w klasyfikacji generalnej awansował na czwarte miejsce. Na prowadzeniu wciąż znajduje się Ignacio Casale, który na piątym etapie zajął drugą pozycję.

Solidnie zaprezentował się również Rafał Sonik. Szczególnie początek był udany w wykonaniu Polaka, ponieważ na pierwszym pomiarze był trzeci. Niestety wraz z kolejnymi kilometrami było już tylko gorzej. Ostatecznie etap zakończył na 10. miejscu, a w klasyfikacji ogólnej jest siódmy.

Wyniki piątego etapu:

1. Nicolas Cavigliasso - 4.12.47

2. Ignacio Casale - 4.14.10

3. Alexis Hernandez - 4.19.22

4. Giobanni Enrico - 4.25.42

5. Marcelo Medeiros - 4.26.55

---------------

10. Rafał Sonik - 4.48.54