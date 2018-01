TVP powalczy o prawa do transmisji meczów Lotto Ekstraklasy

Telewizja Polska niebawem włączy się do walki o prawa do transmitowania meczów Lotto Ekstraklasy. - Na rynku pojawiają się bardzo atrakcyjne prawa, o które mamy zamiar powalczyć. To na pewno Ekstraklasa i mecze siatkarskiej reprezentacji Polski - zdradził dyrektor TVP Sport, Marek Szkolnikowski, w rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty".

