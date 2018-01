Primera Division. Specjalne spotkanie w szatni Realu Madryt

Real w weekend po raz kolejny stracił punkty (2-2 z Celtą Vigo) i traci już 16 pkt do prowadzącej Barcelony. W lidze podopieczni Zidane'a zajmują dopiero czwarte miejsce - za Atletico (7 pkt straty) i Valencią (5 pkt). Dodatkowo w 1/8 finału Ligi Mistrzów obrońcy tytułu zmierzą się z Paris Saint-Germain. Pod wieloma względami obecny sezon jest dla Realu najgorszym w historii. Czytaj więcej >>

Spotkanie miało trwać 40 minut. Zidane zapytał swoich podopiecznych o opinie dt. obecnej sytuacji. Po kilku chwilach ciszy przemówił Dani Carvajal, który stwierdził, że "wszyscy są za to odpowiedzialni, ale możemy odmienić sytuację". Trener za to przyznał, że również jest winny, bo "mógł popełnić błędy w planowaniu". Potem przypomniał piłkarzom o ich potencjale: "Pokazaliście mi już swoją najlepszą stronę i wiem, że jesteście zdolni do wszystkiego".

- Siła znajduje się w głowie i musimy to pokazać na boisku. Chyba straciliśmy inspirację - stwierdził Cristiano Ronaldo. Spotkanie zamknęły słowa Sergio Ramosa, który powiedział, że "wszyscy powinni odpowiadać za to co robią, a nie robić to, czego nie powinni".