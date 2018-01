Siatkówka. Doug Beal złożył propozycję szkolenia dla polskich trenerów. PZPS skorzysta?

Przedwczesne odwołanie Ferdinando De Giorgiego ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski przełożyło się na głośną dyskusję na temat tego, kto powinien poprowadzić drużynę narodową do igrzysk olimpijskich w Tokio. Choć jeszcze 1,5 roku temu po najważniejszej imprezie czterolecia w Rio polskie kandydatury na to stanowisko traktowane były raczej z przymrużeniem oka, to obecnie dyskurs jest inny.

Kilka miesięcy temu zapoczątkował go prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Jacek Kasprzyk. W jednym z wywiadów powiedział, że widziałby rodzimego szkoleniowca u sterów biało-czerwonej kadry. Na odzew nie trzeba było długo czekać – w mediach rozgorzała dyskusja czy polscy trenerzy są na to gotowi, a do PZPS zaczęły spływać kolejne kandydatury. Do konkursu stanęło sześciu Polaków – Jakub Bednaruk, Michał Mieszko Gogol, Piotr Gruszka, Andrzej Kowal, Robert Prygiel oraz Mariusz Sordyl. W rywalizacji o wakat uczestniczyło tylko dwóch ekspertów zagranicznych, czyli Vital Heynen oraz Marcelo Mendez.

Mało szkoleń, dużo oczekiwań?

Jednocześnie pojawiły się głosy, że polscy szkoleniowcy nie są gotowi na podołanie takiemu wyzwaniu, ponieważ brakuje im zarówno międzynarodowego doświadczenia w prowadzeniu zespołu, jak i szkoleń, które mogłyby podnieść ich kwalifikacje.

Tę drugą sprawę w wywiadzie dla Sport.pl poruszył manager i trener siatkarski, Andrzej Grzyb, mówiąc, że wiele kwestii zaniedbano. Na odpowiedź PZPS-u nie trzeba było długo czekać. - PZPS od lat regularnie zaprasza na konferencje szkoleniowe znakomitych trenerów zagranicznych. […] W tym gronie byli między innymi: Doug Beal, Bernardo Rezende, Hugh McCutcheon, Władymir Alekno, Władymir Grbić, Raul Lozano, Daniel Castellani, Philippe Blain, Julio Velasco, Andrea Anastasi, Mauro Berruto, Ferdinando De Giorgi, Silvano Prandi, Andrea Gardini, Giuseppe Bosetti – podały władze Związku.

- Część wymienionych trenerów przyjechała na moje zaproszenie (Beal, McCutcheon, Alekno, Grbić) i były to tylko spotkania w auli z trenerami, na zasadzie opowiadań i pytań, a nie wykładów i zajęć praktycznych, do których ja chciałem doprowadzić, sprowadzając trenerów mistrzów olimpijskich – dodał Andrzej Grzyb.

Jest oferta – autorytet siatkarski chce uczyć polskich trenerów

Nie minęło dużo czasu, a jeden z autorytetów siatkarskich, były trener kadry USA, Doug Beal, wyraził chęć współpracy z polskimi trenerami. - Jeśli PZPS wciąż jest zainteresowany organizacją seminarium na temat wysokiej jakości szkolenia oraz organizacji, dobrego zarządzania, planów długofalowych i strategicznych z łatwością mogę powołać małą grupę ekspertów z USA i innych krajów na 3-4 dniowe warsztaty. Proszę o kontakt, jeśli polscy trenerzy i Związek będą tym zainteresowani – taką informację przekazał amerykański szkoleniowiec.

Jakie kroki w tej sprawie podejmą władze Związku? - Z ogromnym zainteresowaniem przyjmujemy powyższą propozycję, ale sprawa wymaga ustaleń z Panem Bealem między innymi terminu dogodnego dla Pana Beala i trenerów, warunków przeprowadzenia seminarium itp. W związku z tym potrzebujemy czasu by dokonać powyższych działań – przekazał Sport.pl rzecznik PZPS, Janusz Uznański.