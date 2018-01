Legendarny niemiecki dziennikarz do Roberta Lewandowskiego: Możesz sięgnąć po cztery trofea jak Kamil Stoch

- Robert, elegancki ptak Stoch wygrał wszystkie cztery konkursy TCS. Myślę, że ty w tym roku też możesz sięgnąć po cztery wielkie trofea. To mistrzostwo, Puchar Niemiec, Liga Mistrzów oraz tytuł króla strzelców Bundesligi - pisze Hinko.

Zdaniem dziennikarza Lewandowski może w tym sezonie osiągnąć bardzo wiele, bo nie czuje już takiej presji. Po sprowadzeniu Sandro Wagnera wreszcie nie musi grać każdego meczu i może nieco odpocząć "bez żadnych wyrzutów sumienia".

- Wewnętrzna rywalizacja ze Stochem o miłość Polaków może motywować Lewandowskiego, wyzwalać dodatkowe jej pokłady. Zlekceważenie tego byłoby nierozsądne - pisze Hinko zauważając, że za sportowcami stoją silne żony. To Anna Lewandowska i Ewa Bilan-Stoch.

- Robert, kto wie jaki kolor włosów będziesz miał w tym roku. Czy będzie to żółty, szary czy czarny ważne jest tylko to, byś znowu nie chciał odejść do Realu Madryt. Bayern pod wodzą Juppa Heynckesa ci służy. Leć Robert, leć... - zakończył Hinko.