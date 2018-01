Piłka nożna. Xavi wskazał następców Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego

Po chwili dodał, że "po Messim i Cristiano Ronaldo to Neymar będzie punktem odniesienia dla innych". - Również dlatego, że to Brazylijczyk, a Brazylia ma spore szanse na mistrzostwach świata. Neymar będzie najlepszy przez trzy, cztery lata. A potem będzie to Mbappe. Ma nieziemski potencjał. Ma dopiero 19 lat a już jest bestią. Neymar jest jak Messi: ma talent i odpowiednie warunki fizyczne. Za to Mbappe jest jeszcze lepszy fizycznie, bardziej wyróżnia się pod tym względem niż talentem.

- Mbappe musi się jeszcze polepszyć, zwłaszcza jeśli chodzi o rozumienie gry. Do tej pory grał jedynie na bazie swoich czystych umiejętności, nie musiał myśleć o pozostałych aspektach gry. Chciałbym zobaczyć jak by się spisał przeciwko zorganizowanej obronie, np. Atletico Madryt. Z mojego punktu widzenia, tego jak rozumiem futbol, na razie Neymar jest lepszy - uważa Xavi.