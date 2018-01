Kepa Arrizabalaga nie trafi do Realu? Bramkarza może czekać operacja

Szefowie Realu od dłuższego czasu są zainteresowani sprowadzeniem Arrizabalagi do swojej drużyny. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że transfer jest przesądzony, a 23-latek w styczniu trafi do drużyny Królewskich, którzy zamierzali skorzystać z jego klauzuli odstępnego, wynoszącej 20 mln euro.

Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła. Młody golkiper przeszedł bowiem testy medyczne w jednej z madryckich klinik. Wykazały one, że Kepa najprawdopodobniej będzie musiał przejść operację kontuzjowanej stopy, przez którą początkowo miał pauzować jedynie do połowy stycznia. Zawodnik chciałby kontynuować leczenie zachowawcze, ale do tej pory nie widać jego efektów.

Hiszpańskie media twierdzą, że w takim wypadku władze Realu ponowią starania o pozyskanie Thibauta Courtoisa. Belg przyznaje, że chce wrócić do Hiszpanii, a Chelsea jest skłonna go sprzedać. Nie wiadomo jednak, jak do całej sytuacji podejdzie Zinedine Zidane, który ostatnio powiedział, że nie potrzebuje nowego bramkarza.

Francuza popiera Bernd Schuster, były trener madryckiego zespołu. – Jako trener też uważałbym, że nie potrzebuję bramkarza. Sam wzmocnień szukałbym na innych pozycjach – powiedział Niemiec.