Fatalna statystyka Realu Madryt. Jest najgorszy w historii

W tym sezonie ligowym najlepszymi strzelcami zespołu z Madrytu są Cristiano Ronaldo, Gareth Bale i Marco Asensio. Tylko ci zawodnicy jak na razie zdobyli po cztery bramki. W 17 kolejkach La Liga, z drużyny Realu więcej goli nie strzelił żaden piłkarz. To pierwsza taka sytuacja w historii. Od momentu utworzenia ligi hiszpańskiej (1929 rok) po siedemnastu kolejkach zawsze przynajmniej jeden zawodnik miał na swoim koncie minimum pięć bramek.

Mimo tego, że sezon La Liga znajduje się dopiero na półmetku, Real ma jedynie iluzoryczne szanse na obronę tytułu mistrzowskiego. W tej chwili drużyna prowadzona przez Zinedine`a Zidane`a traci bowiem aż 16 punktów do prowadzącej w tabeli Barcelony, i znajduje się dopiero na czwartym miejscu – przed nim jeszcze Atletico (7 punktów straty) i Valencia (5 punktów straty).

- Futbol nie zawsze jest taki, jak sobie go wyobrażamy. Czasami można mieć trudności i problemy. Musimy po prostu wrócić do codzienności, do kolejnego meczu i gry z większą regularnością – komentuje Zidane.