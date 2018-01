Real Madryt nawiązał kontakt z otoczeniem Edena Hazarda

To może być najgłośniejszy transfer letniego okna transferowego. Przedstawiciele Realu Madryt nawiązali kontakt z otoczeniem Edena Hazarda, który wciąż nie przedłużył wygasającej w 2020 roku umowy z Chelsea.

- Mogę powiedzieć, że Eden wciąż nie przedłużył kontraktu z Chelsea, ponieważ chce być do dyspozycji Realu Madryt, jeśli będzie taka potrzeba i zainteresowanie - przyznał niedawno Thierry Hazard, ojciec reprezentanta Belgii.

Teraz marzenia piłkarza Chelsea mogą się spełnić. 'Radio Montecarlo' poinformowało, że przedstawiciele 'Królewskich' skontaktowali się z otoczeniem Hazarda i dokonali wstępnych ustaleń na temat ewentualnych przenosin gracza na Santiago Bernabeu - czytamy na realmadryt.pl.

Transfer Hazarda do Madrytu nie będzie jednak łatwy. Roman Abramowicz, właściciel 'The Blues' zrobi wszystko, żeby zatrzymać Belga w Londynie. Rosjanin już zaproponował swojej gwieździe kosmiczną pensję - 300 000 funtów tygodniowo. Real Madryt będzie musiał już przebić, a do tego wyłożyć na transfer ok. 130 milionów euro.