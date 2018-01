Ekstraklasa. Młodzieżowy mistrz świata może trafić do Legii Warszawa

. (FOT. KUBA ATYS)

Sasa Zdjelar, 22-letni defensywny pomocnik może trafić do Legii Warszawa - poinformował 'Sportskij Żurnal'. To młodzieżowy mistrz świata, który w 2015 roku wywalczył złoty medal z reprezentacją Serbii do lat 20.

