Au revoir Bordeaux! Transfer Pazdana od początku stycznia stoi w martwym punkcie. Klub ma inną opcję

Po dużym zainteresowaniu ze strony Girondins Bordeaux i przymiarkach do propozycji trzyletniego kontraktu, szanse na transfer obrońcy Legii do Francji spady do minimum. - Oferty na niego wciąż nie dostaliśmy - przyznaje nam menadżer Mariusz Piekarski. Z kolejnymi dniami będzie o nią trudniej. Francuzi są blisko sprowadzenia innego defensora.

