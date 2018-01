Adrian Mierzejewski nie przestaje strzelać. Historyczne osiągnięcie w lidze

Adrian Mierzejewski pobił właśnie rekord ligi australijskiej. 31-letni pomocnik strzelił siódmego gola w szóstym kolejnym meczu w A-League. Osiągnięcie Polaka jest nowym rekordem ligi australijskiej.

Polski pomocnik wpisał się na listę strzelców w spotkaniu przeciwko Queensland Roar, które jego drużyna wygrała aż 3:0. Mierzejewski popisał się fenomenalnym, technicznym uderzeniem zza pola karnego.

Sydney FC jest liderem ligi australijskiej, zespół Polaka wygrał 14 z 15 meczów. Nad drugim Newcastle Jets mają aż 11 punktów przewagi.

Polak coraz mocniej zaczyna pukać do drzwi reprezentacji Polski. Australijskie media dziwią się, że Mierzejewski nie jest powoływany do naszej kadry. Do tej pory Adam Nawałka zdawał się nie widzieć wyczynów Polaka, ale kto wie, czy w marcowych meczach kadry nie da mu szansy.