Grzegorz Krychowiak znowu chwalony w Anglii. Kolejny zwrot akcji?

WBA wygrało mecz w Pucharze Anglii z Exeter City (2:0). Chwalony za to spotkanie był reprezentant Polski - Grzegorz Krychowiak. Co interesujące, West Brom wygrał swój pierwszy mecz od momentu transferu Polaka. W angielskiej prasie pojawią się informacje, że Polak może jednak zostać w klubie do końca sezonu.

Rywalem dla drużyny Krychowiaka był czwartoligowy zespół Exeter City. WBA nie mogło sobie więc wymarzyć lepszego momentu na przełamanie. Polak zagrał w Pucharze Anglii przez 85 minut i zebrał całkiem dobre recenzje. Na grze Polaka mocno skupił się tez brytyjski "Express & Star". - Był bardzo pewny w defensywie, to był jeden z jego lepszych meczów. To niesamowite, że Krychowiak wygrał dopiero pierwszy mecz w WBA - piszą. "Zachował miejsce w podstawowym składzie (grał w ostatnim meczu ligowym z West Hamem - red.) i zaliczył jeden z najlepszych występów w barwach West Bromu. Wygląda na to, że ma coraz większe szanse na regularną grę w zespole Alana Pardew" - napisał "Express & Star", który ocenił występ Polaka na "7". Lepszą notę otrzymali tylko Gareth McAuley i Gareth Barry - "8". Niedawno pojawiły się informacje, że Krychowiak może zostać w drużynie do końca sezonu, mimo że jego usługami zainteresowane było Getafe a także Roma. W mediach pojawiały się także informacje o powrocie do Sevilli. Wydaje się jednak, że Alan Pardew coraz bardziej przekonuje się do Polaka. Może o tym świadczyć fakt, że w nowym roku Krychowiak dwa razy pojawił się w pierwszym składzie. W Premier League zagrał cały przecz przeciwko West Hamowi United (1:2) rozegrał 90 minut. Z kolei w meczu z Exeter City (2:0) występował do 85 minuty.