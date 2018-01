Siatkówka. Zenit Kazań nie jest już liderem Superligi!

Po 17. kolejce Superligi Zenit Kazań opuścił miejsce lidera tabeli. Bezpośrednią przyczyną była porażka 2:3 z Biełogorie Biełgorod, które zmieniło rosyjskiego giganta na prowadzeniu. Jest to druga przegrana zespołu Władymira Alekny w sezonie 2017/2018.

Było to spotkanie błędów, choć trzymające w napięciu do ostatniej piłki. Zenit dobrze rozpoczął mecz, wygrywając w pierwszym secie 25:21. W kolejnych dwóch partiach goście musieli jednak uznać wyższość rywali, którzy postawili na szczelniejszy blok i popełniali mniej błędów. Zenit doprowadził do tie-breaka głównie dzięki niezłej grze Wilfredo Leona (w sumie 21 punktów w meczu), jednak w ostatnim secie górą byli gospodarze.

Najskuteczniejsi po stronie Zenita byli Leon i Maksim Michajłow (18 punktów), natomiast najwięcej punktów po stronie miejscowych zdobył Dmitrij Muserski (17). Komentatorzy tłumaczą porażkę mistrzów Rosji zmęczeniem spowodowanym intensywnością grudniowego rozkładu meczów (liga, Klubowe Mistrzostwa Świata).

Zenit i Biełogorie mają po 45 punktów w tabeli. Było to 13. zwycięstwo z rzędu zespołu z Biełgorodu.

Biełogorie Biełgorod – Zenit Kazań 3:2 (21:25, 25:20, 25:18, 20:25, 15:12)