Siatkówka. Kiedy poznamy selekcjonera reprezentacji siatkarzy?

Do mistrzostw świata i obrony tytułu coraz mniej czasu, a polska reprezentacja wciąż nie ma szkoleniowca. Od odwołania Ferdinando De Giorgiego ze stanowiska mija już piąty miesiąc. Do rywalizacji o wolną posadę selekcjonera stanęli Jakub Bednaruk, Michał Mieszko Gogol, Piotr Gruszka, Andrzej Kowal, Robert Prygiel, Mariusz Sordyl oraz dwóch zagranicznych trenerów – Vital Heynen oraz Marcelo Mendez.

Kiedy więc poznamy ostateczny wybór? Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Janusza Uznańskiego, na początku lutego.

Faworyt? Heynen!

Faworytem mediów i dużej części kibiców jest belgijski kandydat – Vital Heynen. Były trener Transferu Bydgoszcz bardzo dobrze zna specyfikę pracy w Polsce, odnosił sukcesy z reprezentacjami na polu międzynarodowym (brązowy medal mistrzostw świata 2014 z reprezentacją Niemiec, 4. miejsce ubiegłorocznych mistrzostw Europy z kadrą Belgii), jest uznawany za dobrego trenera do porządkowania zespołu i wyraził chęć do nauki języka polskiego, co może być ważnym argumentem przy wyborze PZPS-u.

Choć początkowo prezes Związku, Jacek Kasprzyk, wskazywał, że za sterami kadry jego personalnym wyborem byłaby opcja polska, to z biegiem tygodni o takim rozwiązaniu mówiło się w mediach coraz mniej. Na ostatniej prostej do konkursu stanął szkoleniowiec brazylijskiej Sady Cruzeiro, Mendez, ale ponoć nie przekonał do siebie władz.