Oficjalnie: William Remy nowym piłkarzem Legii Warszawa

Francuski defensor, której szkolił się w akademii RC Lens, w ostatnich sezonach reprezentował barwy Montpellier HSC. W poniedziałek pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał z Legią 3,5-letni kontrakt.

- Mieliśmy okazję pozyskać zawodnika na wysokim poziomie. William Remy ma 26 lat, zbliża się do najlepszego wieku dla piłkarza. Jest bardzo podekscytowany tym, że dołączył do nas. Ma już doświadczenie z ligi francuskiej, był dużym talentem w tamtejszym futbolu, ale jego kariera nie potoczyła w takim tempie, w jakim powinna.

- My pomożemy mu się rozwijać, a on pomoże nam realizować cele sportowe i wzmocni naszą formację obronną. Oczywiście, będzie potrzebował czasu, żeby zaaklimatyzować się do drużyny. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że przed rozpoczęciem pierwszego zgrupowania do zespołu dołączyło czterech nowych zawodników [Domagoj Antolić, Eudardo da Silva, Marko Vesović]. To efekt pracy całego teamu skautingu - mówi dyrektor techniczny Legii Warszawa, Ivan Kepcija.

William Remy w środę wyleci z drużyną na zgrupowanie na Florydzie (10 - 20 stycznia).