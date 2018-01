Guilherme jednak nie zagra w Benevento? Wszystko przez agenta piłkarza

Według niepotwierdzonych informacji pojawiających się w mediach, Guilherme nie zostanie piłkarzem beniaminka Serie A ze względu na wysokie oczekiwania finansowe jego agenta, Marcelo Robalinho, który wcześniej osiągnął porozumienie słowne z przedstawicielami klubu, ale teraz zmienił swoje warunki.

Brazylijczyk wciąż jest wolnym zawodnikiem i cały czas nie wiadomo, gdzie zagra podczas rundy wiosennej. Pojawiają się głosy mówiące o jego możliwym powrocie do jednego z klubów Lotto Ekstraklasy. Sytuację monitorują również władze Legii, ale wątpliwe jest, by 26-latek wrócił do drużyny mistrzów Polski.

Benevento to ostatni klub tabeli ligi włoskiej. W tym sezonie drużyna prowadzona przez Roberto De Zerbiego w 20 kolejkach odniosła zaledwie dwa zwycięstwa. Zanotowała także jeden remis i aż siedemnaście porażek.