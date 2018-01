Jakub Błaszczykowski wrócił do treningów. Będzie gotowy na mecz z Borussią Dortmund

Problemy zdrowotne Błaszczykowskiego zaczęły się w listopadzie, podczas zgrupowania reprezentacji Polski przed towarzyskimi spotkaniami z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1). Początkowo pomocnik miał pauzować miesiąc, ostatecznie jego przerwa w treningach była jednak aż dwa razy dłuższa.

Teraz ze zdrowiem 32-latka jest już zdecydowanie lepiej, dzięki czemu wrócił on do treningów z drużyną. - Kuba wyleczył kontuzję. Z tego co wiem, trenuje z resztą drużyny, nie narzeka na zdrowie i będzie do dyspozycji trenera przed pierwszym meczem rundy rewanżowej w Bundeslidze - powiedział Jerzy Brzęczek, wujek Błaszczykowskiego, trener Wisły Płock w rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty".

Pierwszy mecz w rundzie wiosennej Wolfsburg, w którym występuje Jakub Błaszczykowski, zagra z Borussią Dortmund, byłym klubem polskiego skrzydłowego.

97-krotny reprezentant Polski w tym sezonie rozegrał 9 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę.