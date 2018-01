Kolejni zawodnicy blisko Legii Warszawa. Mistrzowie Polski chcą Bochniewicza i Bielika

Bochniewicz to 21-letni obrońca Udinese. Wychowanek Wisłoki Dębica od sześciu lat gra za granicą. Wcześniej występował m.in. w Granadzie i Regginie. W Udine nie może przebić się jednak do pierwszej kadry - zagrał w niej zaledwie dwa mecze w Pucharze Włoch. Mistrzowie Polski szukający następcy Michała Pazdana, chcą to wykorzystać i go wypożyczyć, a także zapewnić sobie możliwość jego pierwokupu.

Poza Legią, z młodym zawodnikiem negocjuje również Górnik Zabrze oraz kilka klubów zagranicznych.

Drugim kandydatem do wzmocnienia linii defensywnej Legii jest jej były zawodnik, aktualnie występujący w Arsenalu - Krystian Bielik. W jego przypadku możliwe byłoby jednak tylko wypożyczenie, bez opcji wykupu.

20-latek od stycznia 2015 roku jest zawodnikiem Kanonierów, którzy zapłacili za niego Legii 2,25 mln euro. W drugiej połowie ubiegłego sezonu był wypożyczony do Birmingham City, dla którego rozegrał 10 spotkań.

Bochniewicz i Bielik to młodzieżowi reprezentanci Polski. Obydwaj mają na swoim koncie po kilkanaście spotkań na różnych szczeblach juniorskich.