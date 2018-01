Łukasz Kubot współliderem rankingu ATP deblistów

Kubot i Melo na koniec roku mieli tyle samo punktów, ale Polak był niżej, bo miał jeden turniej rozegrany więcej. Po pierwszym tygodniu stycznia ta dodatkowa impreza z rankingu Kubota odpadła, więc zrównał się ze swoim brazylijskim partnerem nie tylko pod względem zdobytych punktów rankingowych, ale i rozegranych imprez.

W najnowszym notowaniu rankingu ATP (8 stycznia 2018 roku) Kubot i Melo mają po 9220 punktów i 24 rozegrane turnieje. Na trzecim i czwartym miejscu ze stratą 520 punktów są Fin Henri Kontinen i Australijczyk John Peers, którzy w rozpoczynającym się w styczniu Australian Open będą bronić tytułu sprzed roku.

Kubot jest pierwszym tenisistą z Polski na szczycie tenisowego rankingu. Najwybitniejsza polska tenisistka Agnieszka Radwańska była co najwyżej drugą rakietą globu. Wojciech Fibak był wiceliderem wśród deblistów.

Kubot i Melo mają za sobą cudowny sezon. Polsko-brazylijska para wygrała Wimbledon. Zwyciężali też w Miami, Madrycie, Den Bosch, Halle i Paryżu, a w kończącym sezon londyńskim Masters dotarli do finału.

- Marcelo już był liderem rankingu nie raz. On zna tę odpowiedzialność. Dla mnie występy w roli faworyta będą nowością. Trzeba będzie się z tym zmierzyć. Mocno jednak stąpam po ziemi i wiem, że nasi przeciwnicy będą wychodzić na kort podwójnie zmobilizowani. Nie będą mieli nic do stracenia, będą chcieli się jak najlepiej pokazać. Dla nas oznacza to więcej pracy w przygotowaniach, bo trzeba będzie jeszcze lepiej szukać wariantów i skupiać się na taktyce pod konkretnych rywali. Nadchodzący rok pod względem treningów będzie jeszcze trudniejszy. W 2017 byliśmy nowością, teraz będziemy musieli potwierdzić naszą klasę - mówił Sport.pl.