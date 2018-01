La Liga. Dwa ciosy Garetha Bale'a nie wystarczyły. Real zremisował z Celtą

Strzelanie na Estadio Balaidos zaczęło się w 33. minucie spotkania. Wtedy to doskonałym podaniem do Wassa popisał się Iago Aspas. Duńczyk znalazł się tylko przed Keylorem Navasem i chociaż na plecach już miał obrońcę Realu, to zachował spokój i pięknym lobem dał gospodarzom prowadzenie.

Kibice Celty nie cieszyli się jednak długo. Bohaterem Realu długo był Bale. W 36. minucie Walijczyk strzelił gola po podaniu Toniego Kroosa, a 120 sekund później wykorzystał świetną asystę Isco.

Niemal do końca spotkania wydawało się, że Real wyjedzie z Vigo z kompletem punktów. Gospodarze atakowali, ale nie potrafili pokonać Navasa. Nie potrafili, chociaż mieli nawet rzut karny. W 72. minucie zmarnował go Aspas.

10 minut później na ratunek Celcie przyszedł Gomez. Z prawej strony dośrodkował Wass, a 21-letni napastnik gospodarzy strzałem głową z bliska pokonał Navasa.

Po 17 meczach Real zajmuje czwarte miejsce w lidze. "Królewscy" mają 32 punkty, tracą pięć "oczek" do Valencii, siedem do Atletico i aż 16 do Barcelony. Zespół Zinedine Zidane'a ma jeden mecz zaległy do rozegrania. Celta z 22 punktami jest na 14. pozycji.