Tour de Ski. Zwycięstwo Heidi Weng. Flugstad Oesberg na drugim miejscu

Finałowy etap TdS odbył się na stoku slalomowym w Val di Fiemme, gdzie z morderczą końcówką bardzo często nie radzą sobie nawet najlepsze zawodniczki. Przed startem szanse na końcowy triumf miały jedynie Heidi Weng i Ingvild Flugstad Oestberg. Lepsza ostatecznie okazała się pierwsza z nich.

Weng zwycięstwo zapewniła sobie już na pierwszym stromym odcinku (odchylenie 22%). Niespodziewanie zdecydowała się na atak i odłączyła się od Oestberg. Na mecie pojawiła się 48 sekund przed rodaczką.

O trzecią pozycję bardzo długo rywalizowały Jessica Diggins i Krista Parmakoski. Lepsza na końcu okazała się Diggins, która skończyła etap ze stratą 2:23,2 do Weng.

Klasyfikacja biegu na 9 km stylem dowolnym:

1. Heidi Weng (Norwegia) - 33:01,8

2. Ingvild Flugstad Oesberg (Norwegia) - +48,5

3. Jessica Diggins (USA) - +2:23,2

4.Krista Parmakoski (Finlandia) - +2:57,7

5. Teresa Stadlober (Austria) - +3:09,4

6. Kerttu Niskanen (Finlandia) - +4:17,0

7. Anastazja Siedowa (Rosja) - +4:49,6

8. Nathalie Von Siebenthal (Szwajcaria) - +4:56,1