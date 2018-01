Łukasz Teodorczyk w Tottenhamie? Zaskakujące doniesienia belgijskiego dziennikarza

Zdaniem Pauwelsa Teodorczyk jest jednym z kandydatów na nowego napastnika Tottenhamu. Reprezentant Polski miałby trafić do angielskiego zespołu w przypadku transferu Harry`ego Kane`a do Realu Madryt. Mistrzowie Hiszpanii chcą bowiem pozyskać utalentowanego napastnika najpóźniej w letnim oknie transferowym.

Informacje belgijskiego dziennikarza są dość zaskakujące, biorąc pod uwagę formę i statystyki wspomnianych napastników. Kane został najlepszym strzelcem 2017 roku (56 goli), a w tym sezonie zdobył już 24 bramki we wszystkich rozgrywkach, podczas gdy Teodorczyk w całym ubiegłym roku wpisywał się na listę strzelców zaledwie dziewięciokrotnie.

Wciąż nie wiadomo też, czy Kane w ogóle odejdzie z Tottenhamu. Na podstawie obecnego kontraktu zarabia zaledwie 110 tysięcy funtów tygodniowo. Znajduje się przez to dopiero na 35. miejscu wśród najlepiej zarabiających piłkarzy Premier League, tuż nad Grzegorzem Krychowiakiem inkasującym 108 tys. funtów.

Już niebawem jego miejsce w rankingu najlepiej opłacanych zawodników ma być jednak zdecydowanie wyższe. Wszystko za sprawą nowej umowy i bardzo dużej podwyżki. Po podpisaniu nowego kontraktu, na konto 24-letniego napastnika co tydzień ma wpływać 200 tys. funtów. To oznacza, że stanie się on najlepiej zarabiającym angielskim piłkarzem. Dotychczas to miano należało do Raheema Sterlinga, którego tygodniówka wynosi 180 tys.