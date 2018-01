Bardzo dobre informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego. Wiadomo, kiedy wznowi treningi

Lewandowski na problemy z kolanem narzeka od kilkunastu tygodni, ze względu na nie, nie zagrał m.in. w sparingach reprezentacji Polski z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1). Napastnik od początku trwającego od kilku dni zgrupowania Bayernu Monachium w Katarze nie trenował. W sobotę nie wziął udziału w meczu towarzyskim z Al-Ahli Dauha (1:0), zamiast tego miał zajęcia indywidualne.

29-latek powoli wraca jednak do pełni zdrowia, o czym świadczą słowa trenera Bayernu, Juppa Heynckesa. - U Roberta wszystko przebiega bardzo dobrze. Liczę na to, że we wtorek weźmie udział w treningu z zespołem.

Występ Lewandowskiego w piątkowym meczu ligowym z Bayerem Leverkusen wciąż stoi jednak pod znakiem zapytania. Jeśli Polak nie będzie zdolny do gry, najprawdopodobniej zastąpi go Sandro Wagner, który w towarzyskim spotkaniu z Al-Ahli zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Bawarczyków.