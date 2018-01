Tour de Ski. Połtoranin i Weng ze zwycięstwami

Mężczyźni rywalizowali w biegu na 15 km stylem klasycznym ze startu wspólnego w Val di Fiemme. Kazach wyprzedził na finiszu Aleksieja Larkowa, Alexa Harveya i Dario Colonii.

Szwajcar powiększył jednak swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Dużą stratę odnotował Siergiej Ustiugow, który jako jedyny mógł mu zagrozić w TdS. Cologna ma 1:14 przewagi nad Połtoraninem przed ostatnim etapem. Ustiugow traci 1:21,5, a Harvey 1:22,7.

Wyniki etapu:

1. Aleksiej Połtoranin 38:40,3

2. Andriej Larkow +0,4

3. Alex Harvey +0,9

4. Dario Cologna +2,3

5. Aleksander Bolszunow +15

Klasyfikacja generalna TdS:

1. Dario Cologna 2:20:37,7

2. A;eksiej Połtoranin +14,4

3. Siergiej Ustiugow +1:21,5

4. Alex Harvey +1:22,7

5. Aleksander Bolszunow +1:39,4

Zwycięstwo Heidi Weng

Kobiety rywalizowały również we Włoszech w biegu masowym na 10 km stylem klasycznym. Weng odrobiła prawie minutę straty to Ingvild Flugstad Oestberg - dostała 20 sekund bonifikaty za pierwsze miejsce na lotnej premii i na finiszu - i przed ostatnim etapem traci do niej zaledwie 1,8 s w klasyfikacji generalnej. Tylko obie Norweżki liczą się w walce o zwycięstwo.

Wyniki etapu:

1. Heidi Weng 29:07,9

2. Krista Parmakoski +7,6

3. Teresa Stadlober +8,6

4. Jessica Diggins +23,6

5. Ingvild Flugstad Oestberg +35,2

Klasyfikacja generalna TdS:

1. Ingvild Flugstad Oestberg 1:48:43,2

2. Heidi Weng +1,8

3. Krista Parmakoski +1:33,5

4. Jessica Diggins 1:43,1

5. Teresa Stadlober +2:29,9