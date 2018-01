83. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Kamil Stoch najlepszym sportowcem 2017 roku

kuku666 wczoraj Oceniono 4 razy 4

To się sensacja wydarzyła. Sam w to nie wierzyłem. Kopacz, i to nie byle jaki bo wręcz narodowe bóstwo, przegrywa z kimkolwiek w tej rywalizacji. Jak widać jest jeszcze trochę rozsądku u Polaków.



Natomiast to chyba każdy wie, że gdyby Stoch nie dokonał w tym tygodniu tak wielkiej rzeczy, to by drewniak był bezkonkurencyjny. Więc to taka nagroda za rok 2017 i pierwszy tydzień roku 2018.



Natomiast obiektywnie oceniając to Włodarczyk z Kubotem powinni być odpowiednio na 2 i 3 miejscu, no ale wiadomo, popularność wygrała.